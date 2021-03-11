Ученые обнаружили у иммунитета противостоящий аутоиммунным заболеваниям антигистамин

11.03.2021, 15:54, Разное

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Клетки иммунной системы способны вырабатывать белок, способствующий борьбе с аутоиммунными заболеваниями, к таким выводам пришли ученые. Оказалось, что белок под названием нейритин выступает в качестве встроенного антигистамина, из-за его нехватки часто развиваются астма, аллергия и аутоиммунные болезни.

Исследованием механизма, ответственного за высвобождение гистаминов, на фоне контакта с аллергеном занимались сотрудники Австралийского национального университета под руководством Паулы Гонсалес Фигероа. Ученым уже было известно, что у Т-клеток имеется свойство подавления самонаправляющихся антител и иммуноглобулина. Но природу этого механизма они объяснить не могли.

Тогда специалисты вывели подопытных животных, чей организм не мог вырабатывать нейритин из-за отсутствия клеток Tfr. У таких мышей через некоторое время появились вырабатывающие аутоантигены плазматические клетки. Из-за этого повышались риски летального исхода от анафилаксии при введении в организм яичного альбумина.

Однако после инъекции нейритина были получены неожиданные результаты. Состояние здоровья мышей с дефицитом Tfr становилось лучше. По словам Паулы Гонсалес Фигероа, эксперимент показал, что нейритины способны помочь людям, страдающим от аллергий и аутоиммунных заболеваний.

Источник: glas.ru