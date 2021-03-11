 

Ученые обнаружили у иммунитета противостоящий аутоиммунным заболеваниям антигистамин

11.03.2021, 15:54, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Клетки иммунной системы способны вырабатывать белок, способствующий борьбе с аутоиммунными заболеваниями, к таким выводам пришли ученые. Оказалось, что белок под названием нейритин выступает в качестве встроенного антигистамина, из-за его нехватки часто развиваются астма, аллергия и аутоиммунные болезни.
Исследованием механизма, ответственного за высвобождение гистаминов, на фоне контакта с аллергеном занимались сотрудники Австралийского национального университета под руководством Паулы Гонсалес Фигероа. Ученым уже было известно, что у Т-клеток имеется свойство подавления самонаправляющихся антител и иммуноглобулина. Но природу этого механизма они объяснить не могли.

Тогда специалисты вывели подопытных животных, чей организм не мог вырабатывать нейритин из-за отсутствия клеток Tfr. У таких мышей через некоторое время появились вырабатывающие аутоантигены плазматические клетки. Из-за этого повышались риски летального исхода от анафилаксии при введении в организм яичного альбумина.

Однако после инъекции нейритина были получены неожиданные результаты. Состояние здоровья мышей с дефицитом Tfr становилось лучше. По словам Паулы Гонсалес Фигероа, эксперимент показал, что нейритины способны помочь людям, страдающим от аллергий и аутоиммунных заболеваний.

Источник: glas.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Версия: Чем закончится сильнейший обвал рубля?

29.01 / Расследование Навального о «дворце Путина» набрало 100 млн просмотров на YouTube

11.08 / Отдых с мужем, сплав на лодках и прогулки на лошадях: как проводит лето модель Рози Хантингтон-Уайтли

28.01 / В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам

02.11 / Мнение: Кому понадобились российские войска в испанской Каталонии?

09.08 / Вирусолог Тарасова оценила возможность проникновения вируса SFTS в Россию

24.11 / «Петровакс» и «Интеллоджик» с помощью ИИ исследуют Лонгидазу® у перенесших COVID-19

01.02 / «Обнулила нас»: Манукян готовит песню про расставание с Бузовой

07.09 / В Кремле раскрыли подробности встречи Путина и Лукашенко

06.01 / Найден потенциальный способ лечения агрессивной формы рака легких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска