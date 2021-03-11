Через сколько недель после COVID-19 лучше проводить операции – новые данные

11.03.2021, 15:42, Разное

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К последствиям COVID-19 относятся увеличение свертываемости крови и повреждение сердечной мышцы.

Эти и некоторые другие нарушения могут способствовать развитию послеоперационных осложнений. У пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию за несколько дней до операции или в течение месяца после нее, повышен риск смерти осложнений со стороны легких.

Ранее хирурги предлагали выдерживать промежуток не менее 4 недель между началом болезни и плановыми (не срочными) операциями. Тем не менее, количество научных данных по этому вопросу до сих пор было ограничено.

Новое исследование представлено научной группой COVIDSurg Collaborative, в которую входят более 15 тысяч хирургов, включая специалистов из России. Ученые включили в свое исследование данные более 140 тысяч пациентов из 1674 больниц в 116 странах, которых прооперировали в октябре 2020 года. Учитывая количество авторов в научной работе, это крупнейшее глобальное хирургическое исследование в истории.

Исследование показало, что риск смерти в течение 30 дней после операции в зависимости от количества времени, которое прошло после перенесенного COVID-19, составил:

0-2 недели – 4%;

3-4 недели – 4%;

5-6 недель – 3,6%;

7-8 недель – 1,5%.

Риск смерти в течение месяца после операции для людей, которые не болели коронавирусной инфекцией, был 1,5%.

Спустя 7 недель после начала COVID-19 у пациентов с сохраняющимися симптомами смертность после операции была 6%, после исчезновения симптомов – 2,4%, а у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно – 1,3%.

– Мы рекомендуем при возможности откладывать хирургические операции как минимум на 7 недель после первого положительного теста на SARS-CoV-2 или до момента, когда исчезнут симптомы, если они сохраняются спустя 7 недель и дольше, – прокомментировал результаты исследования Дмитрий Непогодиев (Dmitri Nepogodiev) из Бирмингемского университета, один из ведущих авторов исследования.

Ученые указывают, что необходимость операции для каждого пациента после COVID-19 должна рассматриваться индивидуально. Для этого врачи должны сопоставить риск операции с риском ее отсутствия. Например, отсрочивание операции при метастатической опухоли может оказаться неоправданным.