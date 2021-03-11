В нескольких странах ЕС приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

11.03.2021, 15:32, Новости дня

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В Австрии, Латвии, Литве и Эстонии после применения вакцины AstraZeneca произошли несколько случаев тромбоэмолии, в этих странах решили приостановить использование партии препарата.

Среди решивших приостановить использование спорной партии вакцины AstraZeneca стран также значатся Люксембург и Кипр, передает РИА «Новости».

Такое решение принято до окончания расследования по выявлению причинно-следственной связи.

Эту партию вакцин общим числом в миллион доз доставили в 17 стран Евросоюза, сообщил европейский лекарственный регулятор – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

Партия попала в Австрию, Болгарию, Кипр, Данию, Эстонию, Францию, Грецию, Исландию, Ирландию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Испанию, Швецию.

В EMA уточнили, что на данный момент не связывают инциденты с пациентами, которые получили прививку из одной партии вакцины AstraZeneca в Австрии, с вероятным плохим качеством препарата или его побочными эффектами.

Также расследование смертей пациентов после вакцинации препаратом AstraZeneca проводится в Южной Корее, в которой после этой прививки умерли пять человек.

Напомним, в Дании вакцинацию препаратом AstraZeneca временно приостановили после появления информации об образовании тромбов у привившихся. До этого аналогичные ограничения ввели власти Австрии после гибели женщины.