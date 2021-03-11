Названы провоцирующие депрессию продукты

11.03.2021, 15:32, Новости дня

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При злоупотреблении определенными продуктами у человека может появиться раздражительность и даже развиться депрессия, сообщила врач-диетолог Дарья Русакова.

– Сладкие газированные напитки могут вызывать временный подъем настроения, а потом упадок сил. Связано это с колебанием сахара и инсулина в крови. Если у человека есть хроническая усталость и хронический недосып, то избыточное употребление кофе и других кофеиносодержащих стимуляторов тоже будет приводить к истощению нервной системы, – отметила Русакова в беседе с «Ридусом».

Она пояснила, что это напрямую не приводит к депрессии, но человек может чувствовать себя подавленным и без сил.

Также чрезмерное и постоянное употребление сладких и жирных продуктов приводит к ожирению, в организме начинает вырабатываться много кортизола – гормона стресса. Появляется постоянная тревожность, апатия и нежелание что-то менять.

– Продукты, которые содержат добавленный сахар и избыточное количество рафинированных жиров, приводят к ожирению, а ожирение вызывает в организме негативные процессы. Человек уже не хочет двигаться, у него все болит, у него нет ни настроения, ни сил для того, чтобы совершать какие-то действия. Тогда включается замкнутый круг, – указала диетолог.

Также Русакова отметила, что чрезмерно соленые продукты также могут ухудшить качество жизни в худшую сторону, они могут вызвать мигрени и привести к постоянной усталости и стрессу.

Чрезмерное потребление соленых продуктов провоцирует отеки, повышает давление, нарушает сердечную деятельность и питание головного мозга, отметила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщинам для поддержания здоровья необходимо потреблять продукты с кальцием и витамином D.