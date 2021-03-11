 

Названы провоцирующие депрессию продукты

11.03.2021, 15:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

При злоупотреблении определенными продуктами у человека может появиться раздражительность и даже развиться депрессия, сообщила врач-диетолог Дарья Русакова.

– Сладкие газированные напитки могут вызывать временный подъем настроения, а потом упадок сил. Связано это с колебанием сахара и инсулина в крови. Если у человека есть хроническая усталость и хронический недосып, то избыточное употребление кофе и других кофеиносодержащих стимуляторов тоже будет приводить к истощению нервной системы, – отметила Русакова в беседе с «Ридусом».

Она пояснила, что это напрямую не приводит к депрессии, но человек может чувствовать себя подавленным и без сил.

Также чрезмерное и постоянное употребление сладких и жирных продуктов приводит к ожирению, в организме начинает вырабатываться много кортизола – гормона стресса. Появляется постоянная тревожность, апатия и нежелание что-то менять.

– Продукты, которые содержат добавленный сахар и избыточное количество рафинированных жиров, приводят к ожирению, а ожирение вызывает в организме негативные процессы. Человек уже не хочет двигаться, у него все болит, у него нет ни настроения, ни сил для того, чтобы совершать какие-то действия. Тогда включается замкнутый круг, – указала диетолог.

Также Русакова отметила, что чрезмерно соленые продукты также могут ухудшить качество жизни в худшую сторону, они могут вызвать мигрени и привести к постоянной усталости и стрессу.

Чрезмерное потребление соленых продуктов провоцирует отеки, повышает давление, нарушает сердечную деятельность и питание головного мозга, отметила врач.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщинам для поддержания здоровья необходимо потреблять продукты с кальцием и витамином D.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Число случаев COVID-19 превысило в Украине 100 тысяч

07.07 / Прототип BMW M4 рассекретили на тестах

25.12 / “Пластика или натюрель?”. Никитюк засветила грудь в откровенном декольте

26.07 / В РФ подтвердили 5,7 тыс. новых случаев коронавируса

16.02 / ЦБ подсчитал объемы вложений россиян в иностранные ценные бумаги

05.09 / Немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2»

17.01 / Роскомнадзор потребовал снять ограничения с «Постскриптума» на YouTube

22.08 / Лукашенко пообещал не допустить получения оппозицией финансовой помощи от ЕС

03.10 / Президент Трамп – в числе мировых лидеров, заболевших COVID-19

12.02 / “Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска