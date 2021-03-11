СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян

11.03.2021, 15:16, Разное

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его трех дочерей Крестину, Ангелину и Марию. Об этом «Новой газете» сказал адвокат Алексей Липцер.

«У нас такая информация имеется, но официально нас еще не уведомляли, не извещали. Если это действительно так, а мы этого ожидали, то теперь будет проведено полноценное уголовное расследование всех действий в отношении Михаила Хачатуряна по всем тем статьям, по каким проводилась проверка». По словам адвоката, речь идет о проверках по ст. 132 УК («насильственные действия сексуального характера»), ст. 133 УК («понуждение к действиям сексуального характера») и ст. 117 УК («истязание»).

«Нас пока не вызывали, не уведомляли. Источник нашей информации вызывает у нас доверие», — пояснил Липцер. Другой адвокат Алексей Паршин также подтвердил «Новой газете» эту информацию, заявив, что не может комментировать, по какой статье возбуждено уголовное дело. «Такая информация есть, но официально нас еще не знакомили с постановлением», — подытожил адвокат.

В декабре прошлого года Басманный суд Москвы признал незаконным вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна. Тогда адвокат Липцер заявлял, что Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян могут стать потерпевшими, когда следователи возбудят уголовное дело.

Трех девушек задержали в июле 2018 года, их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК) своего 57-летнего отца. Статья, по которой проходит дело, предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет. Защита утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны после истязательств, побоев и сексуального насилия со стороны отца.

Дополнительная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что психические расстройства появились у девушек из-за их отца, который нанес тяжкий вред их здоровью. Результаты экспертизы СК показали, что младшая сестра Мария во время совершения преступления не отдавала отчет своим действиям, ее дело слушается отдельно в Бутырском райсуде Москвы в закрытом режиме. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми.

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