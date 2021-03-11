В компании Sony сообщили, когда выйдет облегченная версия игровой приставки PlayStation 5

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11.03.2021, 15:12, Новости дня
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Как стало известно, японская компания Sony представит облегченную версию игровой консоли PlayStation 5 примерно через два года. Об этом сообщает инсайдерский источник.

Приставка выйдет под названием PlayStation 5 Slim. По сравнению с полноценным аналогом, который вышел на рынок в прошлом году, облегченная версия получит меньшую производительность и более скромные габариты. Цена также будет не так велика, отмечают эксперты.

Также источник сообщает, что версия Slim будет построена на основе процессора AMD поколения 5 нм. В нынешней приставке используется техпроцесс 7 нм. Кроме того, в 2023 году Sony собирается выпустить дорогую высокопроизводительную консоль PS5 Pro, которая по техническим показателям обгонит нынешнюю PS5.



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