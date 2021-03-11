Более 70% выпущенных в 2021 году смартфонов получат искусственный интеллект

11.03.2021, 15:12, Новости дня

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Технический прогресс в области мобильных электронных устройств идет семимильными шагами. Так, аналитики агентства Strategy Analytics, что в этом году 71% проданных в мире смартфонов будут оснащены искусственным интеллектом.

По словам экспертов, ведущие производители внедряют в свою продукцию ИИ очень быстро. Более того, искусственный интеллект начинают воспринимать как неотъемлемую часть технологий.

Результатом станет общее улучшение качества устройств. Речь идет о значительном расширении функционала, лучших энергосберегающих качествах, ускорении работы и увеличении вычислительной мощности одновременно. Это настоящая техническая революция, которую мы переживаем сейчас, уточняют эксперты.