В МИД Украины подтвердили гибель украинцев в результате крушения сухогруза в Черном море

11.03.2021, 15:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В результате крушения сухогрузного судна “Волго Балт 179” в Черном море, которое шло из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца погибли два человека, еще десять спасены. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Экипаж судна состоял из 13 украинских моряков, один из которых – женщина. Сейчас спасатели продолжают искать тринадцатого члена команды. Весь экипаж сухогруза состоял из граждан Украины, уточнил спикер МИД.

“Консулы отправились в порт Констанца для координации спасательной операции и оказания консульской помощи. Горячая линия для родственников: +40212303660”, – указал Николенко.

Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Позже он написал, что военно-морские силы Румынии отправили на место происшествия вертолет, чтобы доставить пострадавшую женщину в больницу города Констанца.

“Остальные спасенные моряки находится на борту румынского спасательного судна GSP Falcon. Их состояние удовлетворительное”, – отметил Николенко.

Volgo Balt 179: ВМС Румунії направили гелікоптер для транспортування критично постраждалої українки до лікарні Констанци. Решта врятованих моряків знаходиться на борту румунського рятувального судна GSP Falcon. Їхній стан задовільний. Пошуки одного члена екіпажу тривають.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Спасательная операция проходила в “чрезвычайно сложных погодных условиях” – высота волн достигает четырех метров. Представители румынского Агентства спасения человеческой жизни на море (ARSVOM) в комментарии News.ro говорили, что танкер затонул примерно в 70 морских милях (около 130 км) от Констанцы.

Судно “Волго Балт 179” построили в 1973 году, последнее время оно ходило под флагом Коморских Островов.

—