Шендерович: Единственный эффективно работающий механизм в РФ, кроме силового, – пропагандистский

11.03.2021, 15:08, Новости дня

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При президенте Владимире Путине в России есть лишь один эффективно работающий механизм, кроме силового. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выразил российский публицист, писатель Виктор Шендерович.

“Сегодня Путин может с помощью ОМОНа, Росгвардии и всего остального физически контролировать улицу, с помощью парламента – издавать нужные законы. И единственный эффективно работающий механизм, кроме силового, – это механизм пропагандистский. Здесь они достигли больших успехов на самом деле. Загаженные мозги в сочетании со “стокгольмским синдромом” работают. Мы это видим”, – сказал он.

По словам писателя, у путинской власти только одна опора – “многовековая привычка российского народа пережидать любую власть”

“Отсутствие привычки, чтобы ежедневно контролировать, менять власть, подрихтовывать ее под себя (этой скучной датско-норвежской, западной привычки), ежедневно этим заниматься, не давая скапливаться авгиевым конюшням, без особого интимного отношения с носителем власти… Чем лучше страна, тем меньше мы знаем о ее главе, заметьте. Мы не знаем, например, кто премьер-министр Финляндии, Норвегии, Дании. Нам это просто не интересно. Это какие-то менеджеры, которые сменяются регулярно. Не надо даже запоминать. А тут попробуй не запомни [Александра] Лукашенко, [Сапармурата] Ниязова, Ким Чен Ына, Путина, [Николаса] Мадуро… Их хрен забудешь, как говорится”, – подчеркнул Шендерович.

Он объяснил, как живет большинство россиян.

“Этот “внутренний народ” не почешется, когда что-нибудь случится. Он только уточнит прогноз погоды на сегодня: какое знамя надо надеть, что носить и чего не носить, что говорить и чего не говорить, чтобы не били, чтобы хуже не было, что нужно для того, чтобы шел бизнес, в какую партию вступать, а в какую не вступать, что надо говорить и чего не надо говорить… Большинство так и живет. И вот это и есть опора Путина”, – считает писатель.

Он привел пример российских коммунистов, большинство которых “немедленно перетекло” в число поддерживающих новую власть.

“Считать это политической поддержкой? Ну, просто надо договариваться о терминах. Это не поддержка. Это пассивность”, – заявил Шендерович.

Шендерович: Когда простому россиянину объяснят, сколько взято из карманов у каждого за имперские понты в виде Крыма, он скажет: “Верните обратно!”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В августе 2020 года Госдепартамент США опубликовал отчет о “российской экосистеме дезинформации и пропаганды”. Американские чиновники описали принципы работы российской пропаганды и средств передачи информации. В докладе сказано, что система российской пропаганды состоит из “пяти столпов”: официальных каналов связи; международного вещания, финансируемого государством; прокси-ресурсов; соцсетей и кибератак.

В сентябре российское издание The Insider опубликовало рейтинг самых известных пропагандистов РФ по уровню их зарплат. В тройку вошли ведущий “Первого канала” Артем Шейнин, а также супружеская пара Тигран Кеосаян (НТВ) и Маргарита Симоньян (RT) – их доходы составляют от $790 тыс. до $1,3 млн в год.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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