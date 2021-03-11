 

За время пандемии в ВСУ от коронавируса умерли 50 человек

11.03.2021, 15:08, Новости дня
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За время пандемии в Вооруженных силах Украины от коронавируса умерли 50 человек. Об этом 11 марта в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

По состоянию на 10.00 лечение от COVID-19 в украинской армии проходят 1264 человека. На изоляции находятся 354 военнослужащих.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах зарегистрировано 128 новых случаев коронавируса. 44 военнослужащих были госпитализированы.

Всего с начала пандемии в ВСУ выздоровели 16 546 человек.

За время прививочной кампании первую дозу вакцины получил 4601 человек. Из них 674 – военные медики. За минувшие сутки от COVID-19 привили 570 человек.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/260710152202622

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случаев COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончалось от этой болезни около 27,7 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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