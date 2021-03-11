 

“Дарница” запустила Facebook-экскурсии по производству

11.03.2021, 15:08, Новости дня
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Фармацевтическая компания “Дарница” сообщила об открытии онлайн-экскурсий на производство: теперь можно наблюдать за созданием лекарств в режиме реального времени с помощью Facebook.

“Дарница” стала первой компанией, которая устранила все препятствия и пригласила заглянуть за кулисы производства в режиме реального времени. В прошлом году мы начали виртуальные экскурсии в Zoom как часть платформы для общения с потребителями и продолжаем ее совершенствовать. В условиях повышенного внимания к фармацевтике это дает уверенность в надлежащих условиях производства лекарственных средств. Функционал прямых трансляций в социальных сетях с системой оповещения пользователя позволяет вовремя присоединиться к экскурсии с любой точки и полноценно взаимодействовать со специалистами компании”, – рассказал директор компании Андрей Обризан.

Он отметил, что в этом году “Дарница” проведет три сезона Facebook-экскурсий и все желающие смогут онлайн осмотреть различные участки: производство лекарств в ампулах, инфузионных растворов, твердых лекарственных форм, а также и роботизированный логистический комплекс. Посетители также смогут задавать вопрос специалистам. За одно посещение можно осмотреть один производственный цех. 

Обризан добавил, что еще до карантина “Дарница” первой на фармацевтическом рынке Украины начала регулярные экскурсии для всех желающих, а с началом пандемии экскурсии перенесли на платформу Zoom с возможностью регистрации на корпоративном сайте.

“Дарница” основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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