Джеджула: Я учу сына давать сдачи. Если его кто-то обидит, а он даст сдачу, я только поприветствую

11.03.2021, 15:08, Новости дня

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Украинский ведущий Андрей Джеджула в интервью, которое 11 марта вышло на YouTube-канале Dorotye, рассказал, что его вызывали в школу к сыну Даниэлю, так как тот мог задираться.

По словам ведущего, он объяснил администрации школы, что учит сына давать сдачи.

“Говорю: “Я в семье культивирую четкую позицию – если он первый начал, будет иметь серьезный разговор и наказан. Но я буду приветствовать, если кто-то начнет, а он даст отпор. “Он должен прийти и мне пожаловаться”. Я говорю: “Вы в своем уме? Мальчик в пубертатном периоде пойдет вам жаловаться? Нет, такого не будет, я вам сразу говорю. То есть я учу сына давать сдачи. И, поверьте, если его кто-то обидит, а он даст сдачу, я только поприветствую. Вы можете меня вызывать или не вызывать, я вас сразу предупреждаю, так и будет”, – заявил ведущий.

ВИДЕОВидео: DOROTYE / YouTube

Даниэль (2008) – сын Джеджулы и экс-участницы украинской группы “ВИА Гра”, победительница шоу “Танцы со звездами 7” на “1+1” Санты Димопулос.

После расставания артистка вышла замуж за украинского бизнесмена Игоря Кучеренко. Супруги воспитывают дочь Софию (2019).

Джеджула женат на Юлии Леус. 25 февраля 2021 года ведущий сообщил, что стал отцом. Дочь Аделина – первый общий ребенок пары.

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