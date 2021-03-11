 

Дети не смогут посмотреть в Disney+ мультфильм «Дамбо» из-за расистских шуток

11.03.2021, 15:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сервис Disney+ ограничит доступ для детей к классическим мультфильмам из-за расовых стереотипов. Их разглядели в таких мультипликационных картинах, как «Питер Пэн», «Дамбо» и «Коты-аристократы».
В вышеуказанных мультфильмах, отметили в компании Disney, присутствуют оскорбительные моменты сразу для нескольких народов. Так, в «Питере Пэне» унизительно показаны коренные народы Америки, иногда там их называют «краснокожими», что недопустимо в рамках политики сервиса Disney+.

В свою очередь в мультфильме «Дамбо» про слоненка с большими ушами были обнаружены кадры, порочащие честь темнокожих людей. В картине присутствовал эпизод, в котором вороны использовали театральный грим блэкфейс (на белое лицо наносится темная краска). В таком виде они насмехались над афроамериканцами, работавшими на плантации. А в «Котах-аристократах» сервис Disney+ усмотрел «расистскую карикатуру на восточноазиатские народы».

Стоит отметить, что ранее в переизданиях классических мультфильмов компания Disney начала добавлять новый элемент. В некоторых картинах в самом начале появляется надпись, в которой говорится, что зрители могут увидеть в ленте расистские элементы.

Источник: rossaprimavera.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Рики Мартин удивил поклонников кардинально новым образом

02.10 / Дагестанский Куруш, известный как самая высокая точка Европы, скоро пополнится крытым спортивным комплексом

04.02 / Заявки на конкурс “Мастера гостеприимства” подали почти 30 тыс. человек

18.01 / Мнение: Про коварство онегиных

08.12 / «Я привился “Спутник V”. Утром стало плохо»

20.07 / Дженнифер Лопес рассказала о диете для поддержания идеальной фигуры

07.09 / Мнение: Срочно в номер: Кремль не отравлял Навального

15.01 / Опус Деи (Opus Dei) – Создание и цели тайной организации

17.11 / Мнение: “Волгоградский Судостроительный Завод”

21.10 / Марина Газманова считает, что «женщина не должна стареть»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска