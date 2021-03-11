Дети не смогут посмотреть в Disney+ мультфильм «Дамбо» из-за расистских шуток

11.03.2021, 15:04, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сервис Disney+ ограничит доступ для детей к классическим мультфильмам из-за расовых стереотипов. Их разглядели в таких мультипликационных картинах, как «Питер Пэн», «Дамбо» и «Коты-аристократы».

В вышеуказанных мультфильмах, отметили в компании Disney, присутствуют оскорбительные моменты сразу для нескольких народов. Так, в «Питере Пэне» унизительно показаны коренные народы Америки, иногда там их называют «краснокожими», что недопустимо в рамках политики сервиса Disney+.

В свою очередь в мультфильме «Дамбо» про слоненка с большими ушами были обнаружены кадры, порочащие честь темнокожих людей. В картине присутствовал эпизод, в котором вороны использовали театральный грим блэкфейс (на белое лицо наносится темная краска). В таком виде они насмехались над афроамериканцами, работавшими на плантации. А в «Котах-аристократах» сервис Disney+ усмотрел «расистскую карикатуру на восточноазиатские народы».

Стоит отметить, что ранее в переизданиях классических мультфильмов компания Disney начала добавлять новый элемент. В некоторых картинах в самом начале появляется надпись, в которой говорится, что зрители могут увидеть в ленте расистские элементы.

Источник: rossaprimavera.ru