“Больно и страшно”: Самбурская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

11.03.2021, 15:04, Разное

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Известная российская актриса Настасья Самбурская пояснила о серьезных проблемах со здоровьем. По ее словам, она очень испугалась за себя, поэтому вызвала скорую. Однако медики ехали к звезде сериала «Универ» 70 минут.

У Настасьи Самбурской поднялось давление до отметки 160. Артистка почувствовала не только боль, но и страх. Здоровье звезды «Универа» началось ухудшаться с того момента, когда она переболела коронавирусом. Все плохие симптомы знаменитость перечислять не стала, но только отметила, что появились проблемы с волосами. За последние четыре месяца она похудела на три килограмма, из-за плотного графика усталость только накапливалась.

По словам Самбурской, если кто-то чувствует недомогание, нужно идти к врачу и проходить обследование. Она призвала не заниматься самолечением не прибегать к использованию народных методов. Сама же актриса каждый вечер лежала в соленой ванне, но нервную систему этот метод не восстанавливает.

Самбурская призналась, что жизнь в мегаполисе сопровождается постоянным стрессом. Лучше на ранней стадии диагностировать проблему, чтобы потом не мучиться.

Как выяснили врачи, у звезды «Универа» присутствует анемия и гипоксия, к тому же у нее не хватает железа в организме.