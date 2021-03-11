Часы Apple Watch спасли жизнь школьному учителю в ледяной реке

11.03.2021, 15:04, Разное

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Часы Apple Watch давно стали хитом продаж во многих странах мира, их успех объясняется не только их производительностью. Так, недавно именно этот гаджет спас жизнь человеку, упавшему в ледяную реку.

Популярный девайс Apple Watch с момента своего появления на прилавках магазинов бьёт все рекорды продаж. Грамотная стратегия маркетологов компании Apple позволила ему войти в рейтинг наиболее востребованных электронных устройств на планете. Пользователи ценят как удобство часов, их функциональность и высокое качество, так и умение пригождаться в самые важные моменты жизни. Ранее уже сообщалось, что смарт-часы помогли в различных инцидентах тем или иным людям. Сейчас список подобных историй пополнился очередным счастливым исходом из, казалось бы, безвыходной ситуации.

Об удивительном спасении учителя из США сообщается в Сети. Американец, работающий в школе города Сомерсворт, в минувший уикенд катался на коньках. Для развлечений житель выбрал реку Салмон-Фолс, лёд которой, как ему казалось, уже достаточно толстый, чтобы выдержать взрослого фигуриста. Однако его расчёты оказались ошибочными – и педагог провалился под треснувший лёд. Рядом не было ни единой живой души, а смартфон, чтобы позвонить в службу спасения, остался в сумке. Все отчаянные попытки учителя выбраться из ловушки ничем хорошим не закончились. Тогда житель решил, что лучше успокоиться и попробовать найти иные пути спасения. Неожиданно ему пришла мысль об использовании “умных часов”, ведь у него на руке оставались Apple Watch. Применив функцию экстренного вызова, встроенную в гаджет, школьный учитель позвонил на 911.

У него оставалось минут десять, чтобы выбраться из ледяной реки, на большее просто не хватило бы сил. Однако служба спасения приехала уже через 5 минут. Пострадавшего вытащили из холодной купели, таким образом, неприметный с виду гаджет сохранил педагогу жизнь.

Стоит отметить, в Apple Watch сейчас предусмотрена не только опция вызова экстренных служб. Современные часы от “яблочной” компании могут практически осуществлять мониторинг состояния здоровья пользователя. В ассортименте есть изменение ритма сердца, ЭКГ и другие не менее важные функции.

Источник: www.ixbt.com