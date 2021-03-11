Гости – Личное мнение

11.03.2021, 14:54, Разное

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Заметила за собой одну особенность: не люблю ходить в гости к людям. Вся эта советская тяга засесть у кого-нибудь дома, вызывает во мне протест, отторжение, ненависть.

Так и жду, что подадут сейчас протухшую рыбу под просроченной шубой, а из угла выбежит таракан и накинется на меня.



Фото: Соцсети

И дело касается даже очень близких друзей, у которых нет тараканов в принципе — ни в голове, ни в углу.

Я говорю сейчас даже не о тех, кто живёт в бабушкиных клоповниках, покупая Мерседес в кредит, а спит, уткнувшись носом в ковёр на стене. Нет, об этих речи нет — с ними давно всё понятно. Вот сделала одна тут ремонт, пригласила — я перестала общаться с ней, сейчас объясню.

Рядовые тётки страстно обожают штамповку. Покупают «трендовые» шмотки, льнут к одинаковым мужикам. Отвыкают иметь и свои мысли — повторяют слова «лидеров мнений» Эскортограма, называют себя тоже по штампу: счастливая жена Коли и прекрасная мать Мадины.

Почему Мадины? Да потому что — тоже стандартно! — наставила рога своему Коли с Арсеном.

И все при этом уникальные личности. Держи карман пошире — чем громче человек орёт о своей индивидуальности, тем меньше у него индивидуальности.

И доме у них всё точно также по штампу. Жёлто-синяя кухня. Диван-книжка и ламинат. При этом, не исключено, что она даже наняла дизайнера — подружку по переписке из Инстаграма. Такую же дуру со стандартными каталогами в голове.

И получается, что у тебя нет дома, сколько бы ни стоил твой стандартный ремонт.

Ты живёшь в обноске с чужого плеча — инстаграмно-дизайнерского, бабушкиного или, вот уж совсем трындец, бывшей бабы твоего нынешнего мужика, которая когда-то выбрала эти малахольные шкафчики для кухни.

Тебе некомфортно в норе, которую ты называешь домом. Ты не отдыхаешь. Ты не ощущаешь себя в безопасности, плохо спишь, заедаешь стресс и выглядишь старше на десять лет.

Ты за что себя так ненавидишь?

А если ты так ненавидишь себя, то как ты относишься втайне тогда ко мне?

Для тех, кто не хочет проживать чужие обноски, а жить собственную жизнь в собственном доме, есть такой роскошный подход — интеллектуальный дизайн. Занимается им бюро Анны Катеринич.

Интеллектуальный дизайн — это способ привести в порядок свой дом/квартиру и разобраться, что за фигня намешана в твоей в голове.

Дизайнер садится рядом с тобой и начинает постепенно отделять навязанные представления о красоте от твоих собственных. Показывает картинки. Спрашивает: это ты считаешь уютным? А это пугает? А вот такое сочетание не вызывает воспоминания о счастливом детстве? А ещё вы всем сердцем любите лавандовые поля, оказывается?

Ну, как психолог, только с целью не вылечить тебя, а создать интерьер, в котором тебе будет подсознательно хорошо.

Постепенно, не торопясь, из обрывочных сведений и пожеланий «прорастают» варианты дизайна твоего истинного дома, который всегда тебя ждал, пока ты носила чужие «модные» обноски и подсознательно, не понимая почему, ненавидела тот малахольный шкафчик на кухне.

Такой проект обойдётся, конечно, дороже, чем стандартная картинка из журнала об интерьерах, зато:

– Ты (твоя семья) получите именно такой интерьер, который соответствует вашему представлению о красоте, гармонии, удобстве. Вашему, а не мамы, свекрови, бывшей бабы твоего мужа или самого дизайнера.

– Интерьер будет отражать ваш творческий, духовный, жизненный путь. Даже если ты сейчас думаешь, что духовно бедна, как курица. Поверь, Анна деликатно и настойчиво вытащит из тебя всё самое лучшее. Всё то, что ты запихала внутрь себя своими неврозами, оглядкой на чужое мнение, попытками «научиться видеть современное искусство» и упихать себя в рамки, придуманные другими людьми.

Ты окунёшься в новую среду, посмотришь на мир свежим взглядом, почувствуешь себя, наконец. Немножко изменишься, да. Сбросишь шелуху. Можно назвать это выходом из зоны комфорта — он же и вход в настоящий интеллектуальный комфорт.

– Твой дом не будет похож ни на чей другой. Даже если наполнить его мебелью и отделкой, которая доступна всем — каждый нюанс, сочетания цветов и фактур, расположение декоративных элементов будут обыгрывать индивидуальность членов твоей семьи. Она есть у каждого человека, нужно только уметь её раскопать. Анна — умеет. Некоторые её клиенты прямо говорят, что многое поняли о себе, всего лишь затеяв ремонт с правильным дизайнером.

Кроме того:

– Дизайн-бюро Катеринич берёт на себя вообще всю возню: проект, визуализацию, закупки, подбор комплектующих, авторский надзор.

– У тебя не будет возможности вдрызг поссориться с мужем, бегая по строительным магазинам в поисках нужной плитки. Лучше на массаж сходи.

– Тебе не потребуется объяснять на языках народов Средней Азии, какой стороной класть плитку — в дизайн-бюро Катеринич есть специальные люди, которые подбирают на работу специалистов с ровными руками и следят за каждым их шагом.

– И ещё вы получите глубокую уважуху мужа. Потому что всем его друзьям бабы мозг выносят, а вот вы у него — просто умница и подсказываете, как инвестировать деньги в благополучное будущее семьи.

Словом, от вас потребуется всего ничего: проработать вместе с дизайнером идею и технические аспекты. А потом расслабиться и чуть подождать. Через несколько месяцев сможете въехать в дом вашей мечты и наконец наслаждаться жизнью. И не забудьте позвать на новоселье деловых партнёров мужа и прочих перспективных людей.

Намётанному глазу достаточно одного взгляда на штучный дизайнерский интерьер «с характером», чтобы сделать правильные выводы о перспективах хозяина дома.

Кто хочет разломать свой кокон навязанных, штампованных ценностей и стремления чему-то там соответствовать. Кто хочет узнать, как это — жить в доме, где действительно стены помогают, успокаивают, улучшают настроение и цвет лица. Вам — в дизайн-бюро Анны Катеринич по ссылке. На работы можно посмотреть и в Инсте.

А кто пока не созрел — ну что же, хотя бы расскажите, какие навязанные другими ценности есть у вас в голове. Страшно ли это — сознавать, что живёшь не своей жизнью и на самом деле любишь совсем другое?

Слушаю вас очень внимательно.

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