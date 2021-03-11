Путин выразил уверенность в хорошей прибыли российских экспортеров по итогам года

11.03.2021, 14:40, Новости дня

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Ситуация на мировых рынках в последние месяцы улучшается, можно ожидать хорошего финансового результата российский компаний, особенно экспортно-ориентированных, по итогам 2021 года, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в последние месяцы наметилась «четкая тенденция на улучшение глобальной конъюнктуры по таким важнейшим товарам, как металлы, удобрения, другие товары российского экспорта (сталь, медь, никель)». Эти рынки не только отыграли кризисные потери, но и по ряду позиций демонстрируют многолетние максимумы, напомнил он, передает ТАСС.

«С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступивший год с хорошим финансовым результатом, чего мы вам искренне, от всей души желаем и будем всячески помогать», – сказал Путин.

Как отметил президент, это значит, что будет сформирован «солидный инвестиционный ресурс». «Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиций российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития. «А это в первую очередь обеспечение здоровья и благополучия людей, рост их доходов, реальных доходов, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, развитие современных, удобных цифровых сервисов», – отметил глава государства, заметив, что эти приоритеты созвучны глобальной повестке.

Ранее президент заявил, что минувший 2020 год из-за пандемии коронавируса стал самым плохим для мировой экономики после окончания Второй Мировой войны.