 

У захватчика заложника в Северодвинске изъяли обрез

11.03.2021, 14:02, Новости дня
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У захватившего в заложники человека в Северодвинске изъяли обрез охотничьего ружья, сообщил ведомственный портал «МВД Медиа».

«У него изъят обрез охотничьего ружья и патроны. Девушка не пострадала. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении «МВД Медиа».

Отмечается, что мужчина захватил сотрудницу офиса микрокредитной организации.

В четверг в Северодвинске произошел захват заложника, полиция оцепила место происшествия. По разным данным, злоумышленник мог удерживать до двух человек. СМИ сообщали, что нападавший взял в заложники работницу микрофинансовой организации, которой был должен денег. Также отмечалось, что у захватчика был с собой обрез.

Позднее стало известно, что захватчик сдался правоохранителям.



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