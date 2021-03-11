 

В Ухане в честь годовщины пандемии COVID-19 испекли самый большой в мире пирог из летучих мышей

11.03.2021, 14:01, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уханьский профсоюз поваров оригинально поздравил жителей города с годовщиной объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19.

На центральной площади Мао Цзедуна, прямо под открытым небом, повара испекли самый большой в мире китайский традиционный пирог цзяньвэй с начинкой из мяса летучей мыши.

Диаметр пирога составил 20 метров и 20 сантиметров, а масса – свыше 14 тонн. Для приготовления пирога использовалось мясо свыше 30 тыс. особей летучих мышей, обитающих в пещерах недалеко от Уханьского института вирусологии.

Рекорд зафиксировала Национальная китайская книга рекордов. Представители Книги рекордов Гиннеса не были допущены в страну из-за коронавирусных ограничений.

После того, как уникальное достижение было задокументировано, пирог раздали местным жителям, а отдельные его части отправились в Пекин, Шанхай и Гонконг.

Мэр Уханя Чжоу Сяньван назвал это «выдающимся достижением коммунистического Китая».

– Здесь началась эпидемия, и здесь же она закончилась уже в мае 2020 года. Больше 9 месяцев у нас нет ни одного заболевшего. На фоне того, что творится в капиталистических странах, трудолюбивый китайский народ успешно справился с этой бедой. Теперь болезнь отступила, и мы можем насладиться сочным и хрустящим цзяньвэем. Пусть наши заокеанские партнёры с завистью смотрят, как мы едим этот пирог, – сказал мэр Уханя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Медики рассказали, какое влияние на организм окажет ежедневное употребление хурмы

27.02 / Мнение: Америка как страна непуганых элитариев

10.03 / Британски штамм коронавируса оказался на 100% смертоноснее обычного

02.10 / У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй общий ребенок

11.10 / Белорусская оппозиция отреагировала на слова Лукашенко о плачущей на его шее Тихановской

23.11 / Мнение: Коливинг

14.10 / Экономика: Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

07.12 / Первенцы образованнее по сравнению с более поздними детьми — ученые

09.03 / Как сын Ксении Собчак Платон поздравил маму с 8 марта

11.11 / Мнение: Музеи Москвы: выставки закрывают, постоянные экспозиции оставляют работать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска