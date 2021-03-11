В Ухане в честь годовщины пандемии COVID-19 испекли самый большой в мире пирог из летучих мышей

11.03.2021, 14:01, Разное

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Уханьский профсоюз поваров оригинально поздравил жителей города с годовщиной объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19.

На центральной площади Мао Цзедуна, прямо под открытым небом, повара испекли самый большой в мире китайский традиционный пирог цзяньвэй с начинкой из мяса летучей мыши.

Диаметр пирога составил 20 метров и 20 сантиметров, а масса – свыше 14 тонн. Для приготовления пирога использовалось мясо свыше 30 тыс. особей летучих мышей, обитающих в пещерах недалеко от Уханьского института вирусологии.

Рекорд зафиксировала Национальная китайская книга рекордов. Представители Книги рекордов Гиннеса не были допущены в страну из-за коронавирусных ограничений.

После того, как уникальное достижение было задокументировано, пирог раздали местным жителям, а отдельные его части отправились в Пекин, Шанхай и Гонконг.

Мэр Уханя Чжоу Сяньван назвал это «выдающимся достижением коммунистического Китая».

– Здесь началась эпидемия, и здесь же она закончилась уже в мае 2020 года. Больше 9 месяцев у нас нет ни одного заболевшего. На фоне того, что творится в капиталистических странах, трудолюбивый китайский народ успешно справился с этой бедой. Теперь болезнь отступила, и мы можем насладиться сочным и хрустящим цзяньвэем. Пусть наши заокеанские партнёры с завистью смотрят, как мы едим этот пирог, – сказал мэр Уханя.

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