Ульяна Сергеенко о детях, несчастном браке и депрессии

11.03.2021, 14:30, Разное

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41-летний дизайнер и владелица собственного бренда крайне редко общается с журналистами и еще реже говорит в интервью что-то личное. Но для модного журнала Harper’s Bazaar Kazakhstan Ульяна Сергеенко сделала исключение. Она рассказала о своих вкусовых и музыкальных предпочтениях: например, ее любимое блюдо казахской кухни — баурсаки, а любимые исполнители — Майкл Джексон, Канье Уэст, Трэвис Скотт, Скриптонит и Рианна.

Впервые о своем неудачном замужестве (с российским миллиардером и бывшим президентом группы компаний “Росгосстрах” Данилом Хачатуровым она прожила пять лет) Ульяна рассказала год назад в шоу телеканала “Дождь” — в нем она, кстати, впервые прокомментировала расистский скандал, который произошел на Неделе моды в Париже.

В этот раз дизайнер была более откровенна насчет развода. Также она сказала пару слов о сыне и дочери — Ульяна воспитывает 14-летнюю Василису и 19-летнего Александра. Дочь родилась в браке с Данилом, а сын — в гражданском браке. В 21 год Ульяна осталась одна с сыном на руках.

Сын Ульяны – Александр

О дочери и ее стиле

Кутюр – это не всегда огромное платье из пайеток, это может быть самая скромная вещь. Она будет сделана безукоризненно, станет тем, с чем не захочется расставаться, что будут передавать из поколения в поколение. У меня самой есть коллекция таких нарядов, которые уже, к моему огромному удовольствию, берет поносить Василиса.

О несчастном браке

У меня было неудачное замужество – я была очень несчастна все годы замужества. Бренд стал для меня спасением. Для меня счастьем стала возможность делать то, что я хочу, жить так, как хочется. Внушительный счет в банке – это очень хорошо, но у меня купить счастье не получилось.

Дочь Ульяны – Василиса

О времени, когда Сергеенко осталась матерью-одиночкой

Я понимаю, что на меня тогда очень разрушающе действовали эти установки. Как правило, их транслируют люди, которые сами находятся в страхе, не умеют получать удовольствие от жизни, не позволяют себе следовать своим желаниям. Я с ужасом думаю, что могла бы поверить этим людям. Я посоветую девушкам ничего не бояться, делать выбор в пользу себя и собственного счастья, менять окружение и быть там, где им хорошо. Я и дочери всегда говорю: “Не нужно ничего терпеть, встань и уйди, если тебе некомфортно”.

О том, что доставляет радость

Состояние влюбленности, которое делает самые простые события особенными; способность чувствовать и видеть красоту; воспоминания и мечты – я могу впасть в экстаз от каких-то вещей, которые напоминают мне о детстве.

О депрессии и эмоциональном выгорали

Мне кажется, что все люди сегодня находятся под большим давлением социума и обязательств перед ним, все буквально завалены информацией, и это не может не сказываться. Лично я всегда нахожусь в “минорном” настроении после показов, начинаю корить себя за ошибки и желать сделать все лучше, иначе.

Ульяна призналась, что иногда просто впадает в тревожное состояние и ей сложно справиться с ним.

О пандемии и непростом 2020-м

Я всегда любила сидеть дома, поэтому 2020 год оказался для меня подарком. Моя жизнь стала только лучше и спокойнее без ненужных обязательств и дел.

Дети Ульяны Сергеенко

В августе 2018 года Ульяна и ее дочь Василиса снялись в большой фотосессии и дали развернутое интервью HELLO!. Полную его версию читайте здесь.