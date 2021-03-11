 

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери выставят на продажу

11.03.2021, 14:26, Разное
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Дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, где, по утверждению британской стороны, его вместе с дочкой отравили ядом «Новичок», выставят на продажу. Об этом сообщает BBC.

Здание собирается приобрести совет графства Уилтшира после консультаций с местными жителями. Сообщается, что власти намерены перестроить и отремонтировать здание перед тем, как выставить его на продажу. Как пишет газета Mirror, на уборку дома ушло 13 тысяч часов. Согласно условиям продажи, здание должно использоваться только как жилая недвижимость, его также нельзя будет сдавать в субаренду.

По заявлениям Скотленд-Ярда, впервые с боевым ядом из группы «Новичок» Скрипали соприкоснулись, когда вошли в свой дом на Кристи-Миллер-роуд в Солсбери. Максимальная концентрация вещества была обнаружена на ручке входной двери.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте 2018 года. По версии Лондона, к инциденту причастны сотрудники российских спецслужб. Москва все обвинения отрицает. Летом 2020 года The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщали, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали из Великобритании в Новую Зеландию.

Источник: Новая газета



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