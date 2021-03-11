Основатель OnePlus представил концепт прозрачных беспроводных наушников

11.03.2021, 14:22, Новости дня

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Новую разновидность беспроводных наушников под рабочим названием Concept 1 представил основатель OnePlus Карл Пей. Необычность устройства состоит в том, что у него прозрачный корпус. Как полагают эксперты, данный концепт может запустить новую моду на рынке электронных устройств.

Также Карл Пей сообщил о создании новой компании Nothing, которая займется производством такого товара. Отличие новых наушников от традиционных состоит в трех основных «философских» категориях, отметил Пей. Это «вневременность, легкость и невесомость».

Не исключено, что наушники так и пойдут в продажу под предложенным рабочим названием. Почему-то их создатели неблагосклонно относятся к идее брендинга.