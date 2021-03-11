Субсидию на оплату ЖКУ можно получить на съемное жилье – Лазебная

11.03.2021, 14:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) смогут получить арендаторы и студенты, которые живут в арендованных квартирах. Об этом в интервью изданию “Факты”, опубликованном 11 марта, рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

“Арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации”, – сообщила Лазебная.

Она отметила, что субсидия арендаторам назначается с месяца их обращения до конца отопительного сезона.

“Но не более чем до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды жилья”, – уточнила министр.

По ее словам, на субсидию также могут рассчитывать студенты, которые живут в арендованных квартирах.

“Процедура идентична, как и в случае с арендаторами. Если они учатся на дневной форме обучения в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим образованием, высшего образования, о чем нужно указать в декларации”, – подчеркнула Лазебная.

По данным Минсоцполитики, субсидии в Украине в прошлом году получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн. После введения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции Кабинет Министров увеличил размер субсидий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем выплаты выросли на 300 грн.

В январе 2021 года Минсоцполитики сообщало, что субсидии получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составляет около 1633 грн. Шмыгаль 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объеме.

Ранее в Минсоцполитики разъясняли, кому в Украине не положены субсидии на оплату ЖКУ. В частности, субсидии не смогут получить арендодатели, которые не задекларировали доходы от сдачи имущества в аренду.

—