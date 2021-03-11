 

Двух иностранцев, которые изнасиловали 19-летнюю девушку в Киевской области, взяли под стражу

11.03.2021, 14:18, Новости дня
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В Киевской области за изнасилование 19-летней девушки взяли под стражу двух иностранцев, которые притворялись таксистами. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

“Оба злоумышленника задержаны. Извещены о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что злоумышленники привезли жертву на окраину села Белогородка Киевской области в новый жилой комплекс, где и изнасиловали в одной из квартир на пятом этаже.

По данным правоохранителей, двое мужчин изнасиловали 19-летнюю жительницу Киева. Одного из злоумышленников задержали ранее. 9 марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, сообщили правоохранители. 10 марта разыскали второго подозреваемого в изнасиловании.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Пресс-служба полиции в Facebook 9 марта сообщала, что в Бучанское районное управление поступило сообщение от жительницы Киева о том, что двое неизвестных мужчин ее изнасиловали. Девушка вызвала такси, перепутала машины и села в автомобиль к незнакомым ей мужчинам. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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