Эколог Цыганок: В Украине сфера охраны окружающей среды страдает от сплошных манипуляций

11.03.2021, 14:18, Новости дня

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Имитация экологической ответственности в Украине мешает развитию промышленности и угрожает реальной защите окружающей среды, заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок в комментарии “5 каналу”.

“В Украине сфера охраны окружающей среды страдает от сплошных манипуляций. И манипулируют абсолютно все – и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и представители, к сожалению, гражданского общества. К чему это приводит? Что в рамках большого количества экологических проблем мы: а) теряем время и б) подрываем доверие и упускаем шанс в целом что-то решить. Поэтому этот вопрос очень беспокоит профессиональное сообщество и должен беспокоить всех жителей Украины, потому что за этим всем стоит риск для жизни и здоровья каждого из нас”, – убеждена эксперт.

Она подчеркнула, что вопрос сохранения окружающей среды касается не только промышленности, но и власти, и общественности, и бизнеса. По ее мнению, общественные активисты часто используют акции и пикеты для давления и манипуляций.

“Мы понимаем что за этим не стоит никакого опыта, никаких практиков, которые знают решение. А это исключительно акции с демонстрациями. Поэтому вопрос: чего на самом деле добиваются такие активисты? Как они планируют решать ту или иную проблему? Или это создается исключительно информационная волна, которая дискредитирует и другие действия, и других представителей хороших общественных объединений?” – отметила Цыганок.

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