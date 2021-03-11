 

В Северодвинске мужчина взял в заложники работницу фирмы микрозаймов

11.03.2021, 14:16, Разное
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Вооруженный мужчина забаррикадировался в офисе фирмы микрозаймов “Деньги в руки” в Северодвинске, передает телеканал “360”. Он взял в заложники сотрудницу заведения. На месте работает ОМОН, правоохранители оцепили практически весь квартал вокруг точки ЧП.

Работница одного из соседних магазинов рассказала о захватчике. По ее словам мужчина служил в горячих точках. С продавцами он был всегда вежлив. Алкоголиком его назвать нельзя, хотя он и выпивал. В неадекватном поведении ранее он замечен не был. “Его, говорят, просто достали коллекторы”, – заметила девушка.



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