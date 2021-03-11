СМИ: Жених Анастасии Макеевой до сих пор не развелся с супругой

11.03.2021, 14:14, Разное

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Анастасия Макеева поделилась с поклонниками в микроблоге Instagram новостью о том, что ее возлюбленный Роман Мальков после спектакля сделал ей предложение. Однако некоторые представители СМИ утверждают, что многодетный избранник актрисы до сих пор не развелся с супругой.

Согласно данным журналистов, которые ссылаются на его жену Светлану, семейные узы пары расторгли в конце февраля, но решение суда в законную силу пока не вступило. Для этого должен пройти месяц, после чего избранник Анастасии Макеевой будет считаться свободным мужчиной. Как пишет издание iReactor, Роман Мальков уже сделал предложение звезде картины «Дом, милый дом» в присутствии ее и своих родителей.

Многочисленные статьи в Сети прокомментировала и сама артистка. Она заявила, что СМИ «печатают что попало» и являются «не чистоплотными». По словам Анастасии Макеевой, журналисты до конца не убедились в том, что ее жених уже расторг брак. Кроме этого, ее удивляет тот факт, что пресса опирается на слова «подруги соседки» или самой экс-супруги, которая «озлоблена и пытается привлечь к себе внимание». Актриса уверена, что счастливые семьи не распадаются, а количество детей «не является каким-то проклятьем или пороком». Кроме этого, наследники ее избранника уже не маленькие и понимают все. Анастасия Макеева заявила в своем микроблоге Instagram, что «каждый человек имеет право на счастье».