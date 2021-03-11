Александр Ревва признался в комплексах и поздней потере девственности

11.03.2021, 14:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Певец и юморист Александр Ревва в рамках интервью Азамату Мусагалиеву пояснил о своих комплексах и поздней потери девственности. По его словам, он стал настоящим мужчиной в 20 лет.

В подростковом возрасте Александр Ревва имел очень много комплексов. В рамках шоу «Я себя знаю!» гостю предложили правильно угадать озвучиваемые факты из биографии. Артист решил опередить своего знакомого и сразу же рассказал, что до 20 лет ему было очень стыдно, поскольку он являлся закрытым. Потом произошла потеря девственности, и ситуация изменилась.

Сейчас мало кто может поверить в то, что у Реввы есть какие-то комплексы. Выступая под сценическим именем Артур Пирожков, он получил статус секс-символа. Теперь со своим музыкальным проектом певец мечтает выйти на мировой уровень. Уже идет работа над альбомом, где присутствуют песни на английском языке. Трек «Зацепила» стал настолько популярным, что вошел в ТОП-20 известных композиций в Восточной Европе. Клип на данную песню уже переснят для зарубежной аудитории.

Источник: www.youtube.com