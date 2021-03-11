 

В РФ компания «Яндекс» запустила собственный сервис для оплаты покупок Yandex Pay

11.03.2021, 14:14, Разное
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По словам представителей «Яндекс», в РФ был запущен собственный сервис компании Yandex Pay. Он предназначен для максимального удобства пользователей и оплаты покупок с помощью банковской карты.
В пресс-релизе «Яндекса» обозначено, что россиянам теперь не придется постоянно вводить данные, так как они будут доступны в аккаунте автоматически. При этом информацию компания хранит в зашифрованном виде, поэтому за безопасность сведений пользователи могут не переживать.

Как передает издание iReactor, новый сервис сможет работать с картами «Мир», Mastercard и Visa любых банковских учреждений. Для удобства предусмотрена функция одновременного подключения сразу нескольких карт. Пользователь сможет самостоятельно выбирать, из какой лучше списать средства. При этом компания «Яндекс» сохранит возможность получения владельцами карт кешбека и других ранее доступных бонусов.



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