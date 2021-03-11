Мнение: BBC напомнило про «отравление Скрипалей»

11.03.2021, 14:06, Разное

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ВВС рассказало, что выставляется на продажу дом, где по версии британцев и произошло отравление «Новичком» бывшего полковника ГРУ и его дочери.

BBC напомнило, что по заявлениям Скотленд-Ярда Скрипали соприкоснулись с ядом, когда вошли в свой дом на Кристи-Миллер-роуд в Солсбери. И что максимальная концентрация вещества была обнаружена на ручке входной двери.

Недоумевал еще в марте 2019 году. Напомню.

4 марта 2018 года примерно в 13:40 по местному времени Скрипали приехали в торговый центр «Maltings» на собственном автомобиле, ненадолго зашли в паб «The Mill», после чего примерно с 14:20 до 15:35 обедали в итальянском ресторане «Zizzi». Внезапно обоим стало плохо, и они вышли на свежий воздух. Сотрудники центра вызвали «скорую помощь» (первый звонок поступил в 16:15), до прибытия которой Сергей и Юлия оставались на скамейке возле торгового центра. В 17:10 пострадавшие были доставлены в окружной госпиталь.

В апреле 2018 года британская пресса сообщила, что Скрипали отравились «Новичком, нанесенным на ручку входной двери дома Скрипаля утром 4 марта.

Первоначально утверждалось, что Скрипали уехали из дома около 9:30 утра. Позже версия изменилась. Выяснилось, что Скрипали вернулись домой около 11:30 и пробыли дома до самого отьезда в торговый центр «Maltings», то есть больше часа, приблизительно до 13:10…

Предположим, что Скрипалей действительно отравили Петров и Боширов. Когда они это могли сделать?

Смотрим хронологию «Путь к шпилю», подготовленную Би-Би-Си в сентябре 2018 года.

В 11:58 камеры видеонаблюдения зафиксировали Петрова и Боширова недалеко от дома Скрипалей. То есть в 12:05 -12:10 они вполне могли быть у дома Скрипаля.

В 13:05 Петров и Баширов снова попали в кадр. На этот раз идущими в сторону вокзала.

В 13:50 Петров с Бошировым были уже на вокзале:

Что все это значит. Что намазать дверь входной ручки «Новичком» Петров и Боширов могли исключительно в промежуток времени с 12:05 до 13:00. То есть средь бела дня. Как раз в то время, когда Скрипали были дома. И не заметили, что к дому подходят неизвестные, облаченные в средства химзащиты?

Или все-таки Петров с Бошировым приехали в Солсбери, чтобы встретиться со Скрипалем? При чем это был заранее согласованный «контакт», в ходе которого гости из России или что-то забрали у Скрипаля, или что-то передали ему?

Отсюда

Сейчас, когда BBC снова напомнил про отравление Скрипалей, у меня снова возникли вопросы заданные еще в марте 2019 года. Ответов на эти вопросы я так и не нашел.

Фотография дома бывшего полковника ГРУ отсюда

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