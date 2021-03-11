Российский Youtube-блогер оценил планы Google ввести налог за просмотры из США

11.03.2021, 13:52, Новости дня

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Если компания Google этим летом решит взымать с не американских YouTube-блогеров налог на доход с рекламы, то российские подвергнутся двойному налогообложению, сказал газете ВЗГЛЯД российский видеоблогер с 10 млн подписчиков на YouTube Дмитрий Масленников. Тем не менее, по его мнению, российские контент-мейкеры не сильно пострадают из-за нововведений.

Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, намерена уже летом взымать налог с получающих доход с рекламы видеоблогеров, которые находятся за пределами США. Как сообщается, налоговая ставка может достигнуть до 30 % от дохода, полученного от просмотра контента с территории США.

«Я не знаю, насколько это реально, потому что в Сети, как мне кажется, подобные вещи возникают каждый год. В любом случае мне интересен вопрос, каким образом у нас будет происходить двойное налогообложение, потому что все блогеры, особенно крупные, работают официально через ИП (Индивидуальный предприниматель), либо через компании и платят налоги в соответствии с законами Российской Федерации», – говорит Масленников.

Более того, он выразил уверенность, что такая система, по его мнению, не имеет никакого смысла в России, даже если всех блогеров перевести с ИП. Дело в том, что основной доход они получают не с монетизации YouTube, а с рекламных контрактов с другими контрагентами. К тому же, крупная компания, по мнению собеседника, скорее всего никогда не станет работать с блогером, который не узаконил свою экономическую деятельность.

Он также поделился, что если все-таки ничего не урегулируют и оставят «двойное налогообложение», то он обязательно будет платить.

«Вообще, процент смотрящих русских блогеров из Соединенных Штатов крайне мал. И если все же взымать налоги будут исключительно исходя из количества просмотров из США, то мы вообще не пострадаем никаким образом, потому что для нас это будет очень маленький процент», – считает ютубер.

Тем не менее он предупреждает, что еще углубленно не разбирался в данном вопросе, рассказывая, что все блогеры так или иначе работают через партнерские программы по монетизации, а не напрямую с YouTube. Соответственно, эти компании являются посредником, именно они взаимодействуют с Google напрямую по различным вопросам и получают с этого определенную комиссии с дохода контент-мейкера.

«Эти компании обычно нас всегда предупреждают о подобных нововведениях, несостыковках или проблемах. В данном случае, пока партнерские программы молчат. Когда они разберутся с очень сложном и плотном взаимодействием с Google, тогда будем решать. А пока мы можем дышать спокойно и платить налоги в соответствии с российским законодательством», – заключил Масленников.

Ранее в Министерстве цифрового развития сообщили, что рассматривается предложение облагать налогами «за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге» такие иностранные платформы как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.