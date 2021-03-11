 

Лукашенко призвал силовой блок защищать Белоруссию от «подрыва изнутри»

11.03.2021, 13:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику собираются «подрывать изнутри», как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, силовой блок должен защитить страну.

«Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер… Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это – третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Глава республики заявил, что «не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет… границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать». «Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», – добавил он.

В четверг Лукашенко произвел кадровые перестановки в силовом блоке. Президент Белоруссии сменил председателя Следственного комитета, главу МЧС и начальника генштаба Вооруженных сил.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала  «символом свободы» Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / “Не такие большие средства”. В “Слуге народа” рассказали, что за всеукраинский опрос заплатят меценаты

21.12 / Audi RS 3 готовится к дебюту

06.11 / Путин выразил соболезнования родным Жванецкого

30.11 / На Украине намерены ввести «интеллектуальный локдаун»

10.10 / 25 украинок из лагеря беженцев в Сирии просят помочь им вернуться домой

08.09 / Названа стоимость консоли Xbox Series S

17.01 / Возвращение Навального. Онлайн-репортаж

17.09 / Местные выборы в Украине. В Минобразования предупредили о недопустимости агитации в училищах и вузах

22.08 / Первый замгоссекретаря США собрался в Россию для обсуждения Белоруссии

26.10 / Грузоподъемность «Ангары» решили повысить за 20 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска