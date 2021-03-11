Лукашенко призвал силовой блок защищать Белоруссию от «подрыва изнутри»

11.03.2021, 13:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республику собираются «подрывать изнутри», как уже пытались делать после выборов главы государства в 2020 году, силовой блок должен защитить страну.

«Мир изменился, и под этот изменяющийся мир прогнулась и военная организация. Я не хочу сказать, что в плохом смысле этого слова. Войны сегодня приобретают иной характер… Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году. Потому что обстановка поменялась. Это слишком будет явно, и это – третья мировая война, если только так произойдет. Будут подрывать изнутри. Но мы это уже проходили отчасти. Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали. Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри. Публично вам говорю: нам, людям военным, придется защищать свою страну вот отсюда, начиная изнутри», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Глава республики заявил, что «не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет… границу и вот тогда мы ружье возьмем и начнем воевать». «Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы», – добавил он.

В четверг Лукашенко произвел кадровые перестановки в силовом блоке. Президент Белоруссии сменил председателя Следственного комитета, главу МЧС и начальника генштаба Вооруженных сил.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.