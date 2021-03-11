«Сейчас нет, но скоро завезут»

11.03.2021, 13:36, Разное

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Пока правительство РФ предлагает «Спутник V» всему миру, в РФ вакцинация идет темпами, не сопоставимыми со скоростью распространения популяционного иммунитета в развитых странах.

В ростовской поликлинике № 16 каждое утро ажиотаж: жители самого крупного в Ростове Северного жилого массива затемно собираются у стен медучреждения, чтобы записаться на прием. Не на вакцинацию, просто к врачу. На фоне внезапных и хронических болячек вопрос вакцинации кажется нелепым.„

Эпидемии коронавируса в очереди боятся по-прежнему, но на вакцинацию не спешат.

— Сейчас вакцины нет, но скоро завезут. Я могу вас записать, а потом мы вас вызовем по телефону, — объясняет сотрудница регистратуры по телефону.

Не называя имени и фамилии (за «несанкционированное» общение с журналистами ростовским медикам устраивают «выволочки» в горздраве), работница поликлиники объясняет:

— Вакцина есть, но она быстро заканчивается. Потому что ей нужны специальные условия хранения, и взять сразу много про запас мы не можем — нет столько холодильников. Поэтому привозят по чуть-чуть, но регулярности в поставках пока не добились, отсюда и перебои.

По данным регионального пресс-центра по информированию населения Ростовской области о ситуации с коронавирусом, в Ростовской области открыто 80 первичных пунктов вакцинации и 8 передвижных мобильных. Кроме этого, сформировано 40 мобильных бригад.

В Ростове четыре мобильных пункта открыли в торговых центрах.

Пункт вакцинации в Ростове-на-Дону. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

В ТРЦ «Мегамаг» сделала прививку ростовчанка Анастасия Шевченко.

«Ощущение так себе. Во-первых, там толпы народу и не самое лучшее место для вакцинации. Во-вторых, то, что написано в памятке, не совпадает с реальностью: горло не смотрят, посидеть 30 минут после прививки не предлагают, все на скорую руку. Второй компонент делать опять в ТЦ. А через госуслуги мне предложили только пункты, очень далекие от места жительства», — написала она в соцсетях после визита к медикам.

Часть подписчиков не разделают ее решимости.

— Я не прививался. Не верю в это волшебное снадобье. И не стану, пока не пройдет время и пока вакцина себя не покажет, — говорит Олег Кобзарь. Жители Таганрога сообщают, что прививаться в городе нечем: желающих лишь записывают в очередь, но получивших вакцину — единицы.

Всего с начала кампании в Ростовской области прививку получили 93 198 человек — 2,22% населения, 2081 человек за сутки.

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Если вакцинация будет продолжаться теми же темпами, то до показателя — 50% привитого населения — область будет идти 964 дня.

В ростовской поликлинике № 16. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

В январе, анонсируя кампанию, донской министр здравоохранения Юрий Кобзев был настроен оптимистично и планировал охватить «Спутником V» 60% населения за 3–4 месяца. Спустя почти два месяца планы пришлось скорректировоать.

— Сроки проведения вакцинации напрямую будут зависеть от поставок вакцин и активности жителей области, их желания пройти вакцинацию и обезопасить себя и своих близких, — сказал министр 10 марта и пояснил механизм работы. — Поставки вакцины на уполноченный склад Минздрава Ростовской области осуществляются централизованно за счет средств федерального бюджета и по распределению Минздрава РФ. Вся вакцина, поступающая на склад, после регистрации в системе «честный знак» в течение 24 часов уходит в муниципальные образования и незамедлительно используется для вакцинации жителей.

Являются ли невысокие темпы вакцинации результатом невысокого спроса населения на получение «Спутник V» или это зависит от объемов поставок препарата из центра, в ростовском минздраве не объяснили.

Пройти вакцинацию могут жители области старше 18 лет, записавшиеся через портал «Госуслуги» или регистратуру лечебного учреждения.

На сегодняшний день в Ростовскую область поступило 108 992 дозы вакцины, прививки от коронавирусной инфекции сделали более 93 тыс. человек, из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) более 36 тысяч. Использовано более 84% вакцины, поступившей в регион.

Минздравом РФ рекомендовано в течение нескольких месяцев привить не менее 60% населения области.

Ситуация со скоростью вакцинации приблизительно одинакова по всем регионам. Например, в Пермском крае, по данным на 8 февраля, вакцину получили 12 254 человека, из которых 3161 — все два компонента; а спустя месяц эти цифры выросли до 59 401 и 19 523 человека соответственно. Уровень вакцинации населения — всего 2,28%, время достижения показателя в 50% вакцинированных — 753 дня.

Чуть лучше ситуация лишь в столицах: в Москве, по данным городских властей, привито порядка 700 000 человек, 5,5% населения. В Санкт-Петербурге — 5,27%, но темпы вакцинации заметно ниже, чем в Москве. До формирования популяционного иммунитета у Москвы остается 395 дней, а у Северной столицы — 550.

Пока ближе всех к порогу безопасности находится российская армия: если верить порталу gogov.ru, на 10 марта привито 377 000 военнослужащих, что составляет 41,89% от подлежащих вакцинации.

4 марта, спустя почти два месяца после начала прививочной кампании, Владимир Путин назвал данные о вакцинации по стране:

— На сегодняшний день свыше двух млн человек получили два компонента прививки, первый и второй укол сделали, и примерно столько же, чуть поменьше, два с лишним тоже миллиона сделали первый укол.

Но спустя сутки вице-премьер Татьяна Голикова поправила президента.

— Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Данные о количестве привитых в РФ с самого начала кампании вызывают споры. Так, 2 января Минздрав РФ неожиданно заявил, что уже 800 тысяч россиян получили первый компонент вакцины «Спутник V», после чего нарвался на жесткую критику со стороны СМИ. Журналисты принялись подсчитывать открытые данные о количестве привитых, и цифра в 800 тысяч никак не вырисовывалась, даже с учетом военных: 15 января Минобороны сообщило, что привило всего 100 тысяч военнослужащих, а во многих крупных регионах о поставках вакцины только начинали мечтать.

Вице-премьер Татьяна Голикова перед совещанием по вопросу вакцинирования, 20 февраля. Фото: РИА Новости

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Всего, по данным портала, по состоянию на 9 марта в стране привито порядка 6,7 млн человек — около 5% населения.

За это же время в Турции вакцину получили почти 10% населения, в Великобритании — почти треть, в Израиле привито 8,7 млн из 9,1 млн человек. Больше всего вакцины разошлось в США — там привито 90,4 млн человек.

Елена Романова

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