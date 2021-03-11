 

“Третьем дело точно не ограничится”. Loboda заявила российскому изданию о намерении стать многодетной матерью

11.03.2021, 13:28, Новости дня
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Проживающая в России украинская певица Loboda снялась для российского журнала “Антенна”. Фото обложки артистка разместила 11 марта в Instagram Stories.

На обложке певица запечатлена в черном коротком платье и длинном пиджаке сидящей в кресле, закинув ногу на ногу. 

“Светлана Лобода: Люблю детей. И третьем дело точно не ограничится”, – анонсировано на обложке интервью с артисткой.

Скриншот: lobodaofficial / Instagram

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. С конца 2015 года артистка живет и работает в России. 

У певицы есть дочь Евангелина (2011) от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают музыканту Тиллю Линдеманну.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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