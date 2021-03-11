 

В Беларуси выявили “британский” штамм коронавируса

11.03.2021, 13:28, Новости дня
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В Беларуси выявлено несколько случаев инфицирования “британским” штаммом коронавируса. Об этом 11 марта в Telegram сообщает минздрав страны.

“Первые образцы “британского” штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа – Польша, Украина, Египет. Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны… Для подтверждения циркуляции на территории Республики Беларусь новых вариантов SARS-CoV-2 с одним образцом проведено полногеномное секвенирование, результаты анализа которого в программе GISAID показали принадлежность исследуемого генома к “британскому” варианту”, – говорится в сообщении.

Как отметили в белорусском минздраве, развитие пандемии COVID-19 обусловлено, в том числе, изменчивостью возбудителя.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Беларуси, по данным Института Джона Хопкинса (Мэриленд, США), который отслеживает распространение болезни, по состоянию на 11 марта 20221 года зарегистрировано более 298 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 2063 пациента с COVID-19.

В мире известно о циркуляции “британского”, “южноафриканского”  “бразильского” и “нигерийского” штаммов коронавируса SARS-CoV-2.

Два случая “британского” штамма коронавируса также зафиксированы и в Украине.

О выявлении нового типа коронавируса B.1.1.7, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря 2020 года сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Сообщения о новом штамме коронавируса в ЮАР впервые появились 18 декабря 2020 года. Этот штамм распространяется быстрее и сильнее поражает молодых и здоровых людей. Именно эта мутация и вызвала вторую волну COVID-19 в ЮАР. Согласно данным минздрава страны, около 80–90% больных COVID-19 граждан Южной Африки заражены именно штаммом 501Y.V2.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), впервые 18 декабря прошлого года бразильскую мутацию P.1 выявили у четырех путешественников из Бразилии, которых протестировали во время планового обследования в аэропорту Ханэда (Токио, Япония). 26 января “бразильский” штамм выявили в США. Первые случаи “бразильского” штамма SARS-CoV-2 также подтвердили в Великобритании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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