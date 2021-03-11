 

Мэрия Одессы будет работать дистанционно из-за ситуации в городе с COVID-19

11.03.2021, 13:28, Новости дня
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Одесский горсовет и коммунальные предприятия перейдут на дистанционный режим работы с 12 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. Об этом рассказали в горсовете Одессы.

Усилить карантин в работе исполнительных органов, коммунальных предприятий и учреждений Одесского горсовета распорядился мэр города Геннадий Труханов. Работать дистанционно они будут до особого распоряжения городского головы.

Руководителям исполнительных органов Одесского городского совета рекомендовали утвердить графики дежурства сотрудников, обеспечить отмену, перенос или перевод в онлайн-формат всех запланированных мероприятий. Обращения и запросы граждан будут принимать по электронной почте, личный прием временно остановят.

По специальному режиму работы с 12 марта будут работать департамент предоставления административных услуг, департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, сказано в сообщении.

В Украине по состоянию на 11 марта зафиксировали более 1,4 млн случая COVID-19, из них 9084 – за последние сутки. Скончались от этой болезни около 27,7 тыс. пациентов, а выздоровело более 1,2 млн человек. В Одесской области за последние сутки выявили 588 заболевших COVID-19. Всего с начала пандемии более 89 тыс. жителей области заразились коронавирусом, свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины. Умерло от COVID-19 1,5 тыс человек, а выздоровели почти 81 тыс. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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