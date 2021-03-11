Резников рассказал, когда последний раз была положительная динамика на переговорах с РФ по Донбассу

11.03.2021, 13:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Положительной динамики на переговорах с Россией о ситуации на Донбассе нет с 2020 года, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Об этом он сообщил “Обозревателю” в интервью, которое было опубликовано 11 марта.

“Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля. Последнее, что было хорошего – мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди”, – сказал вице-премьер.

Он отметил, что “начало страдать даже гражданское население”.

“Приглашенные из ОРДЛО с российскими паспортами – марионетки РФ, – вместе с представителями РФ начали блокировать переговоры еще с июля, когда прозвучало постановление ВР о назначении местных выборов. Видите ли, оно им не понравилось. По их мнению, таким образом Верховная Рада, якобы вышла из Минских соглашений”, – объяснил Резников.

По его словам, такое же постановление Верховной Рады в 2015 году “почему-то у них не вызвало возмущения”.

“На ровном месте натянули новую историю, мол, теперь хотим, чтобы парламент проголосовал за новое постановление, которым признает Минские соглашения. Опять объясняем: Минские соглашения не являются международным договором или конвенцией, это политико-дипломатические договоренности. И так из заседания в заседание”, – рассказал вице-премьер.

Резников считает, что, “несмотря на все негативное, нужно дальше продолжать переговоры, которые в условиях войны “легкими не бывают, они продолжаются годами”.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась, есть погибшие и раненые украинские военнослужащие.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

—