 

“Красная дорожка” – 54-летняя Холли Берри надела прозрачный топ и оголила пуп

11.03.2021, 13:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

54-летняя голливудская актриса Холли Берри примерила вечерний костюм с пышной юбкой в пол и прозрачным топом, украшенном бабочками. Фото и видео она разместила в Instagram.

– В поисках момента красной дорожки. Эту красоту разработал [американский дизайнер] Кристиан Сириано, – написала она.

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Люди Икс”, “Женщина-кошка”, “Готика”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.12 / Израиль ужесточает карантинные ограничения

23.07 / Глава Союза мусульманок отреагировала на приговор «имаму» за брак с 13-летней

06.02 / Мясников сказал, какие лекарства нужно убрать из домашней аптечки

04.09 / Лето 2020 года стало самым жарким в Северном полушарии

28.06 / Психотерапевт заявила о росте депрессивных расстройств после карантина

16.09 / На Донбассе с начала суток погиб один украинский военный – штаб ООС

28.02 / 27 февраля на Донбассе ранен один украинский военослужащий – штаб ООС

03.09 / В ЕС осудили санкции США против сотрудников МУС

30.07 / Умер первый всенародно избранный президент Тайваня

26.08 / Турция заявила о решимости бороться за ресурсы в Средиземном, Эгейском и Черном морях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска