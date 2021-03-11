“Красная дорожка” – 54-летняя Холли Берри надела прозрачный топ и оголила пуп
11.03.2021, 13:28,
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54-летняя голливудская актриса Холли Берри примерила вечерний костюм с пышной юбкой в пол и прозрачным топом, украшенном бабочками. Фото и видео она разместила в Instagram.
– В поисках момента красной дорожки. Эту красоту разработал [американский дизайнер] Кристиан Сириано, – написала она.
Холли Берри родилась 14 августа 1966 года. Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”. Наиболее известные фильмы с ее участием – “Люди Икс”, “Женщина-кошка”, “Готика”.
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