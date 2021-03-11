Звезда «Кривого зеркала» Морозов показал себя после пластической операции

11.03.2021, 13:24, Разное

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Александр Морозов вышел на связь со своими подписчиками в микроблоге Instagram. Звезда «Кривого зеркала» снял себя на видео после того, как ему сделали пластическую операцию.

По словам юмориста, на хирургическое вмешательство ему пришлось решиться, чтобы избавиться от обвисшей кожи, образовавшейся в результате резкого похудения. Операция прошла 7 марта, а на связь с поклонниками Александр Морозов вышел спустя три дня. Артист признался, что он еще ощущает дискомфорт после обширной абдоминопластики, поэтому спит только на спине. Он даже пошутил, что врачи Института пластической хирургии и косметологии убрали у него «обвисшую кожу, которая поместилась бы в рыболовный рюкзак», но ему отдавать отказались.

Как пишет издание Nation News, Александр Морозов резко похудел после того, как ему сделали операцию по уменьшению желудка. Вес юморист начал терять стремительно, а также значительно изменил свои пищевые привычки. Звезда программы «Кривое зеркало» рассказал, что даже смог отказаться от сладостей, которые очень любил раньше.