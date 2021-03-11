 

ВМС США разместят на подводных лодках разведывательные беспилотники Blackwing

11.03.2021, 13:24, Разное
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В ВМС США приняли решение оснастить подводные лодки разведывательными беспилотниками Blackwing 10C. Это позволит увеличить диапазон возможностей американских субмарин.
На сайте государственных закупок США появился запрос на поставку 120 беспилотников Blackwing 10C. Они лишены вооружения, но оснащены разведывательными приборами, включающими цифровой канал передачи информации на подводную лодку, миниатюрные электрооптические и инфракрасные датчики.

Интеграция подводных лодок и разведывательных БПЛА разрабатывается в рамках программы SLUAS Middle Tier Acquisition. В документации указано, что беспилотник Blackwing 10C должен проводить в воздухе не менее 60 минут и уметь шифровать данные на 256-битном уровне. Подобные дроны удастся использовать не только в плане разведки, но и для нацеливания на надводные корабли.

Сроки поставки беспилотников Blackwing 10C ограничены двумя годами, поэтому первые БПЛА ВМС США могут получить уже в августе 2021 года. Некоторые эксперты считают, что с этого момента наступит новая эра развития подводного флота.

Источник: topwar.ru



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