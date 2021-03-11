Слава и трагедия Георгия Юматова: Взял вину за убийство на себя

11.03.2021, 13:24, Разное

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В день рождения Георгия Юматова коллеги актера вспомнили его нелегкий жизненный путь, в котором, наряду со славой, были и трагедии. Как оказалось, осужден артист был за преступление жены, взяв ее вину на себя.

Народный артист и “офицер”

11 марта исполняется 95 лет со дня рождения Георгия Юматова. В жизни любимца публики были не только триумфы и любовь зрителей. Народный артист РСФСР прошел всю войну, получив множество ранений. К слову, шрамы на спине, которые его герой демонстрирует в картине “Офицеры”, не результат кропотливой работы гримера, а его собственные, оставшиеся от ран, полученных во время Великой отечественной.

Покорение киновершин

В кино Юматов попал, несмотря на отсутствие образования. В этом ему помогло случайное знакомство с самой Любовью Орловой и ее супругом-режиссером. Стоит отметить, актер не только талантливо воплощал образы своих персонажей, но и сам выполнял многие трюки. Георгий Александрович мастерски водил машины и троллейбусы, скакал на лошади, стрелял с точностью снайпера. И это при том, что у него была контузия, из-за чего нередко случались обмороки и головные боли.

Роковой выстрел

Однако самый трагический эпизод с его жизни произошел в 1994 году. СМИ всей РФ и как минимум ближнего зарубежья сообщали о том, что некогда почитаемый артист убил человека. В ходе судебного заседания адвокат Георгия Юматова сумел доказать, что звезда кинематографа не превысил мер самообороны. Это спасло актера от отбывания реального тюремного срока в местах лишения свободы. И лишь сейчас о том, как все произошло на самом деле, пояснил режиссер Владимир Мережко.

Как оказалось, накануне 68 дня рождения у Юматова умерла любимая собака, похоронить которую ему помог местный дворник. После артист пригласил мужчину помянуть животное. В ходе застолья они повздорили из-за разного взгляда на события Второй мировой войны. К сожалению, в доме звезды имелось охотничье ружье. Из него и был сделан роковой выстрел, оборвавший жизнь дворника.

Взял вину на себя

Со слов Мережко, сам Юматов в убийстве не был виновен, а только взял на себя вину супруги. Именно она в разгар ссоры двух мужчин попыталась выхватить ружье из рук одного из них, и случайно нажала на курок. После этого актер, на счету которого было более полторы сотни фильмов, сильно сдал. В 1997-м, на 72 году жизни, Георгия Юматова не стало. Причиной смерти стало заболевание брюшной аорты, полученное им во время пребывания в следственном изоляторе.

Источник: aif.ru