Минюст Украины призвал суд запретить деятельность «Партии Шария»

11.03.2021, 13:02, Новости дня

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Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство попросило запретить деятельность «Партии Шария», сообщила пресс-служба суда.

В суде сообщили, что было открыто производство «по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии «Партия Шария», истец попросил суд «истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность «Партии Шария», передает РИА «Новости».

Суд принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре, заседание назначено на 6 апреля.

Напомним, СБУ 16 февраля предъявила Шарию обвинение в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере по статьям «государственная измена» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

В ведомстве полагают, что Шарий действовал по заказу иностранных структур. Украинский суд 2 марта разрешил задержать Шария.

Сам Шарий назвал беспределом дело СБУ против него, а также действия украинских правоохранителей, которые задержали в Днепре его однофамильца Виктора. Блогер выразил мнение, что за такими мерами стоит президент Украины Владимир Зеленский, и назвал его сволочью.

Отметим, что Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран Европы и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), «Партия Шария» набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.