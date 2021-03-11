Роскомнадзор сообщил о штатном замедлении работы Twitter

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11.03.2021, 13:02, Новости дня
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Замедление работы социальной сети Twitter проходит штатно и в полном объеме на всей территории России, сообщили в Роскомнадзоре.

«В рамках централизованного управления замедление интернет-сервиса Twitter, по данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУССОП) и территориальных управлений Роскомнадзора, обеспечено на 100% трафика сетей мобильной связи и на 50% фиксированной на территории всех федеральных округов России. Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения в социальной сети доставляются без ограничений», – указали в Роскомнадзоре.

Там также отметили, что ЦМУССОП совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.

«По состоянию на 11 марта 2021 года не удаленными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещенной информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал», – добавили в ведомстве.

Там выразили надежду, что Twitter предпримет все необходимые меры по удалению запрещенной информации и проинформирует об этом Роскомнадзор.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдными заявления руководства компании Twitter о том, что замедление скорости работы сервиса является попыткой ограничить свободу дискуссии в интернете.

В среду Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter в РФ с 10 марта. В ведомстве подчеркнули, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации.

В тот же день Роскомнадзор передал в мировой суд три административных протокола в отношении социальной сети Twitter из-за неудаления незаконного контента. При этом ведомство пригрозило полностью заблокировать Twitter в случае продолжения игнорирования компаний российских законов.

Решение Роскомнадзора о замедлении работы соцсети в РФ уже сказалось на стоимости акций Twitter на нью-йоркской фондовой бирже.



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