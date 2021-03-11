Мнение: «Лики. Лица. Морды» во всей свой красоте и ужасности

11.03.2021, 13:00, Разное

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Выставка в Москве, которая любителей классической живописи может ошеломить своей непосредственностью открытых эмоций и красок, а вот маленьких детей и любителей нонконформизма очень порадует.

Вчера в Музее AZ (Анатолия Зверева) на 2й-Тверской-Ямской открылась выставка «Лики. Лица. Морды» (до 11 июля). Вся она посвящена человеческим (и не очень человеческим) головам, а также тому, как по-разному их трактуют художники.

В музее три этажа, и каждый из них был посвящен одному из трех разделов: соответственно, мордам, лицам или ликам.

Это 70 работ художников-шестидесятников и современных авторов: Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Дмитрия Плавинского, Владимира Яковлева, Владимира Янкилевского, Олега Целкова, Михаила Шемякина, Льва Кропивницкого, Марлена Шпиндлера, Бориса Свешникова, Вячеслава Калинина, Эдуарда Штейнберга, Леонида Пурыгина, Ивана Лубенникова, Натальи Нестеровой, Леонида Ротаря, Натальи Турновой, Григория Брускина, и фотографии художников, запечатленных Анатолием Брусиловским и Игорем Пальминым.

На первом этаже доминировали Олег Целков и Наталья Турнова.

















На втором этаже висят Михаил Шемякин,, Иван Лубенников, Лев Кропивницкий и другие. Тут все более "человеческое", но все равно завораживающее.















Третий этаж посвящен прекрасным женщинам Анатолия Зверева.

Очень классные медиаинсталляции, сделанные Платоном Инфанте. На третьем этаже просто завораживающая красотой, а на первом, при входе – с ужасающей смеющейся маской. Дети в восторге. Странное такое писать про выставку шестидесятников, но рекомендую сходить туда с детьми. Правда, музей AZ всегда отличается тем, что делает все очень красочно и увлекательно.

До 11 июля

Сайт выставки:

https://museum-az.com/event/liki-litsa-mordy/