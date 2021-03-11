“Содержанки”: Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Владимир Мишуков и другие в первом тизере нового сезона

11.03.2021, 12:50, Разное

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Режиссер Юрий Мороз на днях завершил съемки нового сезона оригинального сериала START “Содержанки” с участием Дарьи Мороз, Сабины Ахмедовой, Александры Ребенок, Виктории Толстогановой, Светланы Устиновой, Антона Севидова, Владимира Мишукова и других. А несколько часов назад поклонникам этой истории был представлен первый тизер.

В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный для многих зрителей выбор, сбежав от Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы мы получим в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

Марина Зудина и Светлана Устинова в сериале “Содержанки” Дарья Мороз Сабина Ахмедова Виктория Толстоганова Антон Севидов и Александра Ревенко

В третьем сезоне мы постарались визуализировать пространство, в котором обитают наши герои. Сложился образ герметичного стеклянного куба, в котором они плавают как рыбки. И иногда более крупные рыбы съедают более мелких.

Наверное, неправильно сравнивать с первыми сезонами, но мне кажется, третий будет выглядеть более брутальным. Отчасти оттого, что добавились очень любопытные мужские персонажи: Виктор Вержбицкий, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Дмитрий Куличков, Александр Молочников. Но и основные персонажи и сюжетные линии, к которым зритель уже привык и которых ждет, сохранены. Так что, я надеюсь, мы не разочаруем большую аудиторию, которая уже есть у проекта, – рассказал режиссер Юрий Мороз. Сергей Бурунов, Юрий Мороз и Виктория Толстоганова

Александра Ребенок

Я давно знаю Юрия Мороза и обрадовался, узнав, что он снимет новый сезон. Он суперпрофессионал. По уровню работы, у меня есть ощущение, что мы сняли полный метр, не сериал. Когда сериал делается качественно, на него сложно не обратить внимание. В этом смысле “Содержанки”, конечно, стоят особняком.

Володя Мишуков близкий для меня человек. Нас давно связывает дружба, но нам не доводилось еще встретиться на съемочной площадке. Мы играем антагонистов. Мой персонаж очень жесткий, маскулинный. Мне очень приятно быть на площадке с друзьями, Володя такой мотор, заводила с неиссякаемой энергией. Это очень заряжает, – поделился впечатлениями Константин Лавроненко.

Виктор Вержбицкий, Владимир Мишуков и Константин Лавроненко

Моя героиня очень повзрослела. Новые образы: черное каре, розовая шуба, кимоно, костюм для косплея — просто космические ощущения, иногда я чувствовала себя нарисованным персонажем. Находясь среди взрослых женщин, которые знают, как себя вести, она старается им подражать, но в ней еще есть юношеский страх, незнание того, что она делает. Катя всегда идет до конца — соглашается на любой опыт и с мужчиной, и с женщиной. Я никогда не целовалась с женщиной в кадре, это и мой новый опыт, – признается Александра Ревенко.

Александра Ревенко