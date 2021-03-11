 

Новый Renault Duster вышел в продажу в России

11.03.2021, 12:42, Новости дня
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Французский бренд Renault анонсировал выход на российском рынке обновленного кроссовера Renault Duster.

Покупатели смогут выбрать модель в четырех комплектациях, однако самая дешевая версия оценена в 945 тысяч рублей. Максимальная версия кроссовера оценена в 1,4 миллиона рублей. Под капотом в стандартной комплектации применили 1,6-литровый двигатель на 114 л.с. Кроме того, паркетник в максимальной комплектации имеет 1,3-литровый турбированный двигатель на 150 л.с.

Новая версия Duster получила передний или полный привод, а также механическую коробку передач и вариатор. Новый автомобиль Renault Duster отличается более современным кузовом и модернизированным салоном.



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