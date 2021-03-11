 

Новый кроссовер Nissan X-Trail получит трехцилиндровый турбомотор

11.03.2021, 12:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Японский автомобильный гигант Nissan анонсировал выпуск нового кроссовера Nissan X-Trail.

В частности, модель получила двухуровневную светодиодную оптику, а также увеличенную колесную базу. По внешнему виду пока деталей нет, так как фотошпионам не удалось запечатлеть автомобиль на тестовых испытаниях. Под капотом кроссовера X-Trail установят 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также появится версия с 2,5-литровым двигателем на 181 л.с. В топовом исполнении паркетник выдает 204 л.с.

В продажу автомобиль поступит с передним или полным приводом в разных комплектациях. Что касается российской версии, то здесь применят под капотом нового Nissan X-Trail 2,5-литровый бензиновый двигатель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Китай отправил миссию на Марс

14.11 / Суд отменил результаты выборов в городской совет Харькова

07.08 / Причиной взрыва в порту Бейрута назвали возгорание во время сварочных работ

06.08 / Директор частной школы Романенко: Остается понять, как убедить детей носить маски и соблюдать дистанцию, ведь им нравятся шумные компании

06.10 / ВОЗ: 10 процентов населения планеты, возможно, заражались коронавирусом

11.12 / Власти Подмосковья уточнили требование теста на COVID для посещения кафе

08.09 / Кобзев пообещал разобраться с исками от Росимущества к жителям острова Ольхон

08.10 / Впервые в истории Нобелевскую премию по химии получили две женщины

21.07 / Михаил Дегтярев прилетел в Хабаровск

07.07 / Мнения: Алексей Анатольевич Лоэнгрин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска