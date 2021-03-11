Новый кроссовер Nissan X-Trail получит трехцилиндровый турбомотор

11.03.2021, 12:42, Новости дня

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Японский автомобильный гигант Nissan анонсировал выпуск нового кроссовера Nissan X-Trail.

В частности, модель получила двухуровневную светодиодную оптику, а также увеличенную колесную базу. По внешнему виду пока деталей нет, так как фотошпионам не удалось запечатлеть автомобиль на тестовых испытаниях. Под капотом кроссовера X-Trail установят 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также появится версия с 2,5-литровым двигателем на 181 л.с. В топовом исполнении паркетник выдает 204 л.с.

В продажу автомобиль поступит с передним или полным приводом в разных комплектациях. Что касается российской версии, то здесь применят под капотом нового Nissan X-Trail 2,5-литровый бензиновый двигатель.