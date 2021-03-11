 

“С любого ракурса фотогенична!”. Жена продюсера “Квартал 95” Саливанчук в декольте прогнулась перед камерой

11.03.2021, 12:38, Новости дня
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Украинская актриса Анна Саливанчук на своей странице в Instagram обнародовала пост о значении упорства в своем деле.

“Талант – это 5% вдохновения и 95% упорства. Если вы найдете свое дело, то от вас требуется только упорство, чтобы люди поверили в твой дар. Просто не разрешайте себе отказаться от мечты. Даже когда никто не верит. Только упорство. Вам больше не нужно ничего”, – написала она.

Пост актриса сопроводила черно-белым фото. Она позировала в шляпе и топе с глубоким декольте, нагнувшись вперед, к камере.

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Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

“С любого ракурса суперфотогенична!” – написала valeriitaldykin.

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии “Квартал 95” Александром Божковым. В 2015 году у пары родился сын Глеб. 1 сентября 2020-го у пары родился второй сын – Никита. Актриса опубликовала видео родов.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильмы “Свингеры” и сериал “Однажды под Полтавой”

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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