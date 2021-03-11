 

Израиль разрешил полеты в Киев во время карантина

11.03.2021, 12:38, Новости дня
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Израиль разрешил осуществление авиарейсов в Киев, несмотря на карантинные ограничения, которые действуют в аэропорту Бен Гурион в Тель-Авиве. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Согласно решению правительства государства Израиль, ограничения в аэропорту Бен Гурион будут действовать до 20 марта.

“По результатам предпринятых посольством мероприятий, израильской стороной был включен Киев в перечень городов, в которых разрешено осуществлять авиарейсы. Таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того, чтобы вернуться домой”, – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев можно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Посольство обратило внимание, что рейсы авиакомпании МАУ Киев – Тель-Авив – Киев доступны для бронирования во всех каналах продаж. Они запланированы до 20 марта.

Список запланированных рейсов опубликован на сайте посольства.

6 марта в Израиле начали ослаблять карантинные ограничения, сообщало министерство иностранных дел страны. В частности, отменили ограничения на пассажирские перевозки, ослабили ограничения на посещение общественных заведений и организацию массовых мероприятий, сняли запрет на въезд израильтян в страну. С 8 марта Израиль разрешил въезд в страну некоторым категориям иностранцев.

Такие ослабления ввели после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил 4 марта, что Израиль в значительной степени покончил с коронавирусом и стал первой страной в мире, которая положила конец эпидемии.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. По данным агентства Bloomberg, которое отслеживает вакцинацию в мире, Израиль находится на первом месте по количеству сделанных прививок на 100 человек. Всего в стране ввели уже 9 млн доз вакцин при общем населении в 9 млн человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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