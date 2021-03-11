Звезда фильма “В бой идут одни старики” Талашко: Что бы я сказал россиянам, которые поддерживают политику Путина в отношении Украины? Вон! Руки прочь! Это наша земля

11.03.2021, 12:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россияне, которые одобряют агрессию в отношении Украины, должны помнить, что в этом конфликте Украина отстаивает свою территориальную целостность. Об этом в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил советский и украинский актер Владимир Талашко, сыгравший старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме “В бой идут одни “старики”.

Гордон спросил у собеседника, чтобы он сказал россиянам, которые поддерживают политику своего президента Владимира Путина в отношении Украины.

“Ух, я бы так хотел напомнить словами [украинского поэта Тараса] Шевченко, но чтобы не ссориться… Я сказал бы, что кровь раненого или убитого российского или украинского солдата одинаково красная. И слезы матери нашей, украинской, и матери в России – горькие. И трудно терять сына и той стороне, и этой, и той матери, и этой матери. Трудно командиру терять своих бойцов, потому что сейчас это как их дети. Поэтому, как говорил герой в нашей картине: “Учите матчасть!”. Учите историю, читайте книги – там много чего сказано”, – призвал актер.

Он отметил, что исследователи из всего мира утверждают, что российские войска на востоке Украины присутствуют, и россиянам следует доверять этой информации. При этом он возмутился, что российскую агрессию отрицают не только в РФ, но и некоторые украинские политики.

“Весь мир говорит: “Они там есть”, но бывшая депутат Верховной Рады какого-то там созыва Наталья Витренко на вражеском канале говорит, что их там нет”, – заявил Талашко.

Поэтому, по его мнению, о российской агрессии надо напоминать не только россиянам, но и некоторым украинцам.

“Сегодня надо говорить не только россиянам, государство которых в лице Путина и всей его верхушки воюет [с Украиной], но и нашим, пятой колонне, сказать: “Долой! Руки прочь! Потому что это наша земля”, – сказал актер.

Интервью с Талашко выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”. Трансляция начнется в 18.00

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

—